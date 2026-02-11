Anzeige
Mehr als 45 Prozent der Gewalttaten gegen Mitarbeiter der Deutschen Bahn gehen auf das Konto von Ausländern. Was will die Bahn gegen die Gewalt tun?
Eine Zugbegleiterin kontrolliert in einem Regionalzug die Fahrkarten (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Christopher Kissmann
Gewalt gegen Bahnmitarbeiter: 45 Prozent der Verdächtigen haben keinen deutschen Paß

Nach dem Tod eines Schaffners läuft die Debatte um Gewalt in der Bahn auf Hochtouren. Wie die JF nun erfuhr, ist fast jeder zweite Tatverdächtige Ausländer. Zudem schildert die Bahn auf JF-Anfrage, was sie gegen die Angriffe tun will.

