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Polizeiliche Kriminalstatistik: Fakt ist: Migranten tun es

Polizeiliche Kriminalstatistik: Fakt ist: Migranten tun es

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Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 in der Bundespressekonferenz vor. Linke reden nicht gerne über Gewalttaten, die von Migranten verübt werden.
Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 in der Bundespressekonferenz vor. Linke reden nicht gerne über Gewalttaten, die von Migranten verübt werden.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Linke sprechen nicht gerne über gewalttätige Migranten. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Fakt ist: Migranten tun es

Die Zahl der Vergewaltigungen ist seit 2018 um 72 Prozent gestiegen. Weil die Täter überproportional oft Migranten sind, hört man von Luisa Neubauer und Co. dazu nichts. Ein Kommentar.

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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): Linke sprechen nicht gerne über gewalttätige Migranten. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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