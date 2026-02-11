Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kriminalität: Frankreichs Jeffrey Epstein

Kriminalität: Frankreichs Jeffrey Epstein

Kriminalität: Frankreichs Jeffrey Epstein

Mann hält eine schlaff herabhängende Babypuppe am Arm. Ermittlungen zu mutmaßlichem Kinderschänder-Ring in Frankreich im Kontext internationaler Debatten um Epstein und organisierte sexuelle Gewalt. Eine Babypuppe hängt schlaff in der Hand eines Mannes: Französische Ermittler gehen gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder-Ring vor. Foto: picture alliance / Zoonar | Elmar Gubisch
Mann hält eine schlaff herabhängende Babypuppe am Arm. Ermittlungen zu mutmaßlichem Kinderschänder-Ring in Frankreich im Kontext internationaler Debatten um Epstein und organisierte sexuelle Gewalt. Eine Babypuppe hängt schlaff in der Hand eines Mannes: Französische Ermittler gehen gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder-Ring vor. Foto: picture alliance / Zoonar | Elmar Gubisch
Eine Babypuppe hängt schlaff in der Hand eines Mannes: Französische Ermittler gehen gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder-Ring vor. Foto: picture alliance / Zoonar | Elmar Gubisch
JF-Plus Icon Premium Kriminalität
 

Frankreichs Jeffrey Epstein

Er war Kandidat einer linken Partei, organisierte LGBTQ-Märsche – und soll laut Behörden ein französischer Epstein gewesen sein: Pierre-Alain Cottineau. Details aus den Ermittlungsakten enthüllen Grausiges.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Babypuppe hängt schlaff in der Hand eines Mannes: Französische Ermittler gehen gegen einen mutmaßlichen Kinderschänder-Ring vor. Foto: picture alliance / Zoonar | Elmar Gubisch
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles