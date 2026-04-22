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JF-Exklusiv: Ausländer sind bei jedem Tötungsdelikt in Zügen tatverdächtig

JF-Exklusiv: Ausländer sind bei jedem Tötungsdelikt in Zügen tatverdächtig

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Polizeieinsatz am Bahnhof Siegburg. Ein Mann hat laut Bundespolizei in einem ICE in Nordrhein-Westfalen mit einem Anschlag gedroht und mehrere Menschen leicht verletzt. Es seien sogenannte Softair-Böller explodiert, der Mann sei in Siegburg festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ausländer sind bei Verbrechen in Zügen und Bahnen massiv überrepräsentiert.
Polizeieinsatz am Bahnhof Siegburg. Ein Mann hat laut Bundespolizei in einem ICE in Nordrhein-Westfalen mit einem Anschlag gedroht und mehrere Menschen leicht verletzt. Es seien sogenannte Softair-Böller explodiert, der Mann sei in Siegburg festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ausländer sind bei Verbrechen in Zügen und Bahnen massiv überrepräsentiert.
Polizeieinsatz am Bahnhof Siegburg: Gewalt in Zügen geht überproportional häufig von Nichtdeutschen aus. Foto: picture alliance/dpa | Marius Fuhrmann
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Ausländer sind bei jedem Tötungsdelikt in Zügen tatverdächtig

Bei Verbrechen in Zügen und Bahnen sind Ausländer massiv überrepräsentiert – bei Straftaten gegen das Leben stellen sie sogar 100 Prozent der Tatverdächtigen. Die Gewalt im Fernverkehr gerät außer Kontrolle.

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Polizeieinsatz am Bahnhof Siegburg: Gewalt in Zügen geht überproportional häufig von Nichtdeutschen aus. Foto: picture alliance/dpa | Marius Fuhrmann
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