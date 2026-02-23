Anzeige
Junge Freiheit
Zuständig für das Personalwesen: Freundin angestellt? AfD-Fraktionsvize muß sich Abwahlantrag stellen

Stefan Keuter: Wird Thema im Fraktionsvorstand. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
Freundin angestellt? AfD-Fraktionsvize muß sich Abwahlantrag stellen

Nachdem berichtet wird, daß der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Stefan Keuter, seine Lebensgefährtin angestellt haben soll, werden Rücktrittsforderungen laut. Die JF kennt die Details. Handelt es sich um eine parteiinterne Auseinandersetzung?

Stefan Keuter: Wird Thema im Fraktionsvorstand. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
