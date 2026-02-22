Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

CDU-Bundesparteitag: Merz macht die Merkel – und die CDU feiert ihn wie nie

CDU-Bundesparteitag: Merz macht die Merkel – und die CDU feiert ihn wie nie

CDU-Bundesparteitag: Merz macht die Merkel – und die CDU feiert ihn wie nie

Sie ist wieder da: Friedrich Merz ist die neue Angela Merkel. Montage: JF
Sie ist wieder da: Friedrich Merz ist die neue Angela Merkel. Montage: JF
Sie ist wieder da: Friedrich Merz ist die neue Angela Merkel. Montage: JF
JF-Plus Icon Premium CDU-Bundesparteitag
 

Merz macht die Merkel – und die CDU feiert ihn wie nie

Eine rhetorisch gelungene, aber inhaltlich absolut nichtssagende Rede reißt die CDU-Delegierten zehn Minuten von den Stühlen. Merz ist die neue Merkel – und das ist genau das, was seine Partei will. Eine Einordnung.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Sie ist wieder da: Friedrich Merz ist die neue Angela Merkel. Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles