Sie ist wieder da: Friedrich Merz ist die neue Angela Merkel. Montage: JF

Merz macht die Merkel – und die CDU feiert ihn wie nie

Eine rhetorisch gelungene, aber inhaltlich absolut nichtssagende Rede reißt die CDU-Delegierten zehn Minuten von den Stühlen. Merz ist die neue Merkel – und das ist genau das, was seine Partei will. Eine Einordnung.