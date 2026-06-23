SPD-Politiker verprügelte AfD-Mann – jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage

Der damalige SPD-Stadtrat Lukas Gottschalk (im rot-weißen Pullover) versetzt dem AfD-Stadtrat Norbert Raatz (schwarze Jacke) einen Tritt gegen den Oberkörper. Foto: Screenshot JF

Ende 2024 schlägt und tritt ein SPD-Fraktionschef in einer Hürther Kneipe auf einen AfD-Stadtrat ein. Jetzt erfuhr die JF: Die Staatsanwaltschaft hat den Fall kürzlich zur Anklage gebracht. Was ist der Tatvorwurf? Und welche Strafe droht?