Eine Reparationsforderung „mit Augenzwinkern“

Kay Gottschalk bei einer Veranstaltung: Der AfD-Bundesvorstandsvize sorgt mit Forderungen zu Reparationen und Atomwaffen für Debatten. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Deutsche Atombomben? Ja, bitte. Reparationen von Polen wegen Nord Stream? Warum nicht. Und auch als künftiger Minister bringt sich AfD-Vize Kay Gottschalk schon in Stellung. Ist das ernst gemeint? Gegenüber der JF erklärt der Politiker seine spektakulären Pläne.