Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Klatsche für Verfassungsschutz: Ein wichtiger Etappensieg für die AfD

Alice Weidel (l) und Tino Chrupalla, die Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, äußern sich vor Beginn der Sitzung der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag zu aktuellen Themen.
Alice Weidel und Tino Chrupalla: Feiern einen wichtigen Erfolg. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium Klatsche für Verfassungsschutz
 

Ein wichtiger Etappensieg für die AfD

Der Beschluß des Verwaltungsgerichts Köln zur rechtswidrigen Einstufung der AfD als rechtsextrem ist eine Sensation. Er schafft erfrischende Klarheit zum Begriff „Remigration“ und dem „ethnischen Volksbegriff“. Nun muß die Partei zeigen, wie diszipliniert sie ist. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

