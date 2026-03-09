Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Politische Kampagne: Ein Staatsanwalt im Visier der Antifa

Politische Kampagne: Ein Staatsanwalt im Visier der Antifa

Politische Kampagne: Ein Staatsanwalt im Visier der Antifa

Ein Dresdner Staatsanwalt gerät unter Bedrängnis, weil er einen Vortrag auf Einladung eines Ex-AfD-Politikers hält. Die Antifa skandalisiert den Fall.
Ein Dresdner Staatsanwalt gerät unter Bedrängnis, weil er einen Vortrag auf Einladung eines Ex-AfD-Politikers hält. Die Antifa skandalisiert den Fall.
Die Antifa versucht, einen Dresdner Staatsanwalt zu diffamieren. Foto: KI / Sora
JF-Plus Icon Premium Politische Kampagne
 

Ein Staatsanwalt im Visier der Antifa

Ein Staatsanwalt spricht auf Einladung eines Ex-AfD-Politikers über Meinungsfreiheit. Nun werfen ihm Antifa und „Sächsische Zeitung“ Nähe zu Rechtsextremen vor – es gibt sogar ein Disziplinarverfahren. Wird hier ein Jurist politisch diffamiert?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Antifa versucht, einen Dresdner Staatsanwalt zu diffamieren. Foto: KI / Sora
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles