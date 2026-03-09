Anzeige
Baden-Württemberg: Frohnmaier kritisiert Koalitions-Absage von Merz und Hagel

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (links) und der AfD-Landeschef von Baden-Württemberg, Emil Sänze: CDU lehnt Zusammenarbeit ab. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Nach der Wahl ist vor den Verhandlungen. Die AfD bietet der CDU in Baden-Württemberg eine Koalition an, Merz persönlich lehnt das am Montag klar ab. Jetzt reagiert AfD-Kandidat Frohnmaier gegenüber der JF auf die Absage.

