Schwarz-Rot schließt neue Transparenzpflichten für Minister aus

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf einer Teststrecke bei Rheinmetall: Ob er Aktien des Konzerns besitzt, muss er auch künftig nicht anzeigen. Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Obwohl sie über Rüstungsexporte entscheiden, müssen Bundesminister nicht angeben, ob sie Rüstungsaktien besitzen. Und so soll es auch bleiben, wie die JF exklusiv erfuhr. Die AfD mahnt Gesetzesänderungen an.