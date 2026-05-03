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Tipps zum Selbstschutz: Die miesen Maschen organisierter Trickbetrüger

Tipps zum Selbstschutz: Die miesen Maschen organisierter Trickbetrüger

Tipps zum Selbstschutz: Die miesen Maschen organisierter Trickbetrüger

Eine auf den ersten Blick harmlose Nachricht einer unbekannten Telefonnummer: Trickbetrüger sind skrupellos und gut organisiert. Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz
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Die miesen Maschen organisierter Trickbetrüger

Trickbetrüger profitieren vom technischen Fortschritt. Die Polizei warnt vor immer neuen Maschen – von falschen Handwerkern bis zu KI-imitierter Stimmen am Telefon. Senioren sind besonders gefährdet.

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Eine auf den ersten Blick harmlose Nachricht einer unbekannten Telefonnummer: Trickbetrüger sind skrupellos und gut organisiert. Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz
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