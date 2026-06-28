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Großbritannien: Das „pure Böse“ der Grooming Gangs

Großbritannien: Das „pure Böse“ der Grooming Gangs

Großbritannien: Das „pure Böse“ der Grooming Gangs

Eine Demonstration für den Kampf gegen „Grooming Gangs“ in London. (Themenbild)
Eine Demonstration für den Kampf gegen „Grooming Gangs“ in London. (Themenbild)
Eine Demonstration für den Kampf gegen „Grooming Gangs“ in London. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | James Willoughby
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Das „pure Böse“ der Grooming Gangs

Ein neuer Bericht zu den „Grooming Gangs“ in Großbritannien schildert schonungslos, wie der Staat die Opfer pakistanischer Kindesmissbrauchsbanden im Stich ließ. Die Reaktionen sprechen Bände.

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Eine Demonstration für den Kampf gegen „Grooming Gangs“ in London. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | James Willoughby
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