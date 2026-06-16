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„Dementer linker Protestantismus“: Zu viel Luther für eine evangelische Hochschule

„Dementer linker Protestantismus“: Zu viel Luther für eine evangelische Hochschule

„Dementer linker Protestantismus“: Zu viel Luther für eine evangelische Hochschule

Der evangelische Reformator Martin Luther
Der evangelische Reformator Martin Luther
Würde seine Kirche nicht mehr wiedererkennen: Reformator Martin Luther. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening
JF-Plus Icon Premium „Dementer linker Protestantismus“
 

Zu viel Luther für eine evangelische Hochschule

Der evangelische Hochschulprofessor Ralf Frisch prangert den Linksdrall der Landeskirche an: Bei protestantischen Verlautbarungen habe er oft das Gefühl, diese stammten von SPD oder Grünen, klagt er. Nun bekommt Frisch Probleme mit dem eigenen Arbeitgeber.

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Würde seine Kirche nicht mehr wiedererkennen: Reformator Martin Luther. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening
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