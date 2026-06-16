Zu viel Luther für eine evangelische Hochschule

Würde seine Kirche nicht mehr wiedererkennen: Reformator Martin Luther. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening

Der evangelische Hochschulprofessor Ralf Frisch prangert den Linksdrall der Landeskirche an: Bei protestantischen Verlautbarungen habe er oft das Gefühl, diese stammten von SPD oder Grünen, klagt er. Nun bekommt Frisch Probleme mit dem eigenen Arbeitgeber.