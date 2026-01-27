Deutschland überweist halbe Milliarde Euro Kindergeld ins Ausland

Anzeige

NÜRNBERG. Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit hat 2025 so viel Kindergeld ins Ausland überwiesen wie noch nie. Mit 528 Millionen Euro wurde ein neuer Höchststand erreicht, wie der Focus unter Berufung auf eine Behördensprecherin berichtet.

Damit steigen die Kindergeldzahlungen auf ausländische Konten weiter an. Waren es 2010 lediglich 35,8 Millionen Euro, geht es seitdem von Rekord zu Rekord. 2024 waren es bereits 514 Millionen.

Die Bundesagentur versucht, den immer wieder vorgebrachten Betrugsverdacht beim Kindergeld ins Ausland abzuschwächen. Daß die Zahlungen immer weiter wachsen, liege auch an den Erhöhungen des Kindergeldes. Außerdem bedeute nicht jede Zahlung auf ein Auslandskonto, daß die Kinder auch im Ausland lebten. Deutsche könnten auch ausländische Banken nutzen.

Kindergeld an vier Millionen Ausländer

Insgesamt zahlte die Familienkasse 2025 rund 55,3 Milliarden Euro Kindergeld aus. Der Anteil der Auslandsüberweisungen lag damit bei rund einem Prozent. Von den 17,6 Millionen Kindern, für die Kindergeld gezahlt wurde, hatten 3,93 Millionen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Mehr als 22 Prozent der Mittel gingen damit an nicht-deutsche Familien.

Die AfD hatte bereits im September gefordert, Kindergeldzahlungen ins Ausland auf den Prüfstand zu stellen (die JF berichtete). „Die Überweisung von Kindergeld in voller Höhe auf ausländische Konten muß gestoppt werden. Kindergeldzahlungen ins Ausland müssen endlich an die Lebenshaltungskosten vor Ort angepaßt werden“, sagte der sozialpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, René Springer.

Ukraine-Flüchtlinge haben neben den Anspruch aufs Bürgergeld auch einen aufs Kindergeld. Schon 2024 lagen Ukrainer nach Deutschen und Türken auf Platz drei der Kindergeldbezieher. Im vorvergangenen Jahr zahlte Deutschland für 337.110 ukrainische Kinder mehr als 1,14 Milliarden Euro. Auf Nationen aufgeschlüsselte Zahlen liegen für 2025 noch nicht vor.



Kindergeld-Zahlungen ins Ausland stehen wegen des Verdachts auf Sozialbetrug immer wieder in der Kritik. Deutschland und die EU haben diese Zahlungen jedoch rechtlich abgesichert. Anspruch haben Ausländer, die in Deutschland leben, und Deutsche, die im Ausland leben oder tätig sind. (fh)