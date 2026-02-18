Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Deutschfeindliche Straftaten steigen rasant an

JF-Exklusiv: Deutschfeindliche Straftaten steigen rasant an

JF-Exklusiv: Deutschfeindliche Straftaten steigen rasant an

dpatopbilder Bei einer Demonstration der Gruppierung «Hooligans gegen Salafisten» («Hogesa») und Gegendemonstrationen am 25.10.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) kommt es zu Auseinandersetzungen. Die Polizei rechnet insgesamt mit bis zu 23.000 Teilnehmern. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Deutschfeindliche Straftaten nehmen in der Bundesrepublik zu.
dpatopbilder Bei einer Demonstration der Gruppierung «Hooligans gegen Salafisten» («Hogesa») und Gegendemonstrationen am 25.10.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) kommt es zu Auseinandersetzungen. Die Polizei rechnet insgesamt mit bis zu 23.000 Teilnehmern. Foto: Marius Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Deutschfeindliche Straftaten nehmen in der Bundesrepublik zu.
Ein Linksextremist greift einen rechten Demonstranten an: Deutschfeindliche Straftaten nehmen in der Bundesrepublik zu. Foto: picture alliance / dpa | Marius Becker
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Deutschfeindliche Straftaten steigen rasant an

Deutschfeindliche Straftaten sind für manche ein aufgebauschtes Nicht-Problem, für andere viel zu wenig beachtet. Der JUNGEN FREIHEIT liegen aktuelle Zahlen vor – inklusive der politischen Hintergründe der Tatverdächtigen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Linksextremist greift einen rechten Demonstranten an: Deutschfeindliche Straftaten nehmen in der Bundesrepublik zu. Foto: picture alliance / dpa | Marius Becker
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles