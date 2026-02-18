Antifa greift AfD-Kandidaten mit Buttersäure und Farbe an

Anzeige

DARMSTADT. Linksextremisten haben zwei Anschläge auf Kommunalpolitiker der AfD im hessischen Darmstadt verübt. Wie die Partei mitteilte, beschmierten die Täter in der Nacht auf Dienstag den Eingangsbereich und die Haustür des örtlichen Fraktionsvorsitzenden, Güntzer Zabel, mit einem Gemisch aus Buttersäure und Farbe.

Ein Bild zeigt, daß die Linksextremisten den Schriftzug „Kein Vergeben, kein Vergessen! Nazis haben Namen und Adressen!“ auf der Haustür anbrachten. Zabel geht davon aus, daß ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entstanden ist.

„Wir wollen diese Menschen nicht in unserer Stadt“

In derselben Nacht schmierten drei Täter den gleichen Schriftzug auf den Gehweg vor dem Haus der AfD-Kreisvorsitzenden Anja Swars, wie die Partei weiter ausführte. Auch ihre Haustür wurde zudem beschmiert und der Briefkasten mit dem Buttersäure-Farbgemisch verunstaltet. Auch Swars geht von einem Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages aus.

In Hessen finden am 15. März Kommunalwahlen statt. Zabel steht auf Platz eins der Liste für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung, Swars auf Platz zwei. Im linksextremen Szeneportal Indymedia erschien noch in der Nacht auf Dienstag ein anonymes Selbstbezichtigungsschreiben. „Wir wollen diese Menschen und ihre menschenverachtende Politik nicht in unserer Stadt!“, heißt es darin.

Die AfD verschwinde nur, wenn „wir alle“ es in die Hand nähmen, „denn im Kampf gegen Nazis können wir uns auf den Staat nicht verlassen“, betonen die Linksextremisten. Sie fordern auch alle anderen dazu auf, Anschläge zu verüben: „Schnappt euch Farbe, Dosen, Stencils (Schablonen, um Schriftzüge zu schmieren; Anm. d. Red.), Buttersäure, und besucht eure lokalen Nazis.“

AfD lobt Belohnung für Hinweise aus

Die Landessprecher der AfD in Hessen, Robert Lambrou und Andreas Lichert, zeigten sich schockiert von den Anschlägen. Erschreckend seien auch der offene Aufruf der Antifa zu Gewalt und Selbstjustiz auf Indymedia sowie die Ankündigung weiterer Gewalttaten. „Wer sich noch fragt, ob man die Antifa verbieten sollte, hat nun einen weiteren Beleg dafür erhalten.“

Die AfD Hessen hat derweil eine Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Es handelt sich um 10.000 Euro pro Fall. Die Belohnung werde ausgezahlt, wenn die Täter zweifelsfrei ermittelt werden, teilte die Partei mit. (ser)