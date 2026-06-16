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Auf X vorgeführt: Neos-Abgeordneter Brandstätter attackiert Musk – und blamiert sich bis auf die Knochen

Auf X vorgeführt: Neos-Abgeordneter Brandstätter attackiert Musk – und blamiert sich bis auf die Knochen

Auf X vorgeführt: Neos-Abgeordneter Brandstätter attackiert Musk – und blamiert sich bis auf die Knochen

Helmut Brandstätter (Neos) ist wohl Österreichs auffälligster Politiker. Im Zuge der Klage von Elon Musk gegen das ZDF treibt der pinke Politiker seinen Landsleuten einmal mehr die Fremdschamesröte ins Gesicht. Foto: picture alliance / Photoshot | -
Helmut Brandstätter (Neos) ist wohl Österreichs auffälligster Politiker. Im Zuge der Klage von Elon Musk gegen das ZDF treibt der pinke Politiker seinen Landsleuten einmal mehr die Fremdschamesröte ins Gesicht. Foto: picture alliance / Photoshot | -
Helmut Brandstätter (Neos) ist wohl Österreichs auffälligster Politiker. Im Zuge der Klage von Elon Musk gegen das ZDF treibt der pinke Politiker seinen Landsleuten einmal mehr die Fremdschamesröte ins Gesicht. Foto: picture alliance / Photoshot | –
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Neos-Abgeordneter Brandstätter attackiert Musk – und blamiert sich bis auf die Knochen

Neos-Politiker Helmut Brandstätter hält die ZDF-Falschbehauptung über Elon Musk offenbar für Meinungsfreiheit. Nicht zum ersten Mal legt sich der verhaltensoriginelle Österreicher mit dem Tech-Billionär an. Was dann folgt, ist ein Drama in drei Akten. Eine Glosse über das Fremdschämen von René Rabeder.

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Helmut Brandstätter (Neos) ist wohl Österreichs auffälligster Politiker. Im Zuge der Klage von Elon Musk gegen das ZDF treibt der pinke Politiker seinen Landsleuten einmal mehr die Fremdschamesröte ins Gesicht. Foto: picture alliance / Photoshot | –
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