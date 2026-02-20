Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Der unsichtbare Dritte: Der Merz-Flüsterer ist ein Merkel-Mann

Das einzige Pressebild, das von Merz‘ Staatssekretär Jörg Semmler existiert, zeigt diesen am 9. April im Paul-Löbe-Haus. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Im Kanzleramt bündelt ein Mann die Macht, über den nur sehr wenig bekannt ist: Staatssekretär Jörg Semmler stammt aus dem Umfeld von Angela Merkel. Was flüstert er Friedrich Merz wirklich? Die JF blickt hinter die Kulissen.

