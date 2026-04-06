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Neues Wehrpflichtgesetz: Das bedeutet die Ausreiseantrags-Pflicht wirklich

Neues Wehrpflichtgesetz: Das bedeutet die Ausreiseantrags-Pflicht wirklich

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Ausreiseantrags-Pflicht: Statt ins Ausland zur Bundeswehr? Soldaten marschieren am Karfreitag zum Gedenken an gefallene Kameraden durch Hamburg.
Ausreiseantrags-Pflicht: Statt ins Ausland zur Bundeswehr? Soldaten marschieren am Karfreitag zum Gedenken an gefallene Kameraden durch Hamburg.
Ausreiseantrags-Pflicht: Statt ins Ausland zur Bundeswehr? Soldaten marschieren am Karfreitag zum Gedenken an gefallene Kameraden durch Hamburg. Foto: Imago/Breuel-Bild
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Das bedeutet die Ausreiseantrags-Pflicht wirklich

Aufregung ums neue Wehrpflichtgesetz: Männer zwischen 17 und 45 müssen sich längere Ausreisen von der Bundeswehr erlauben lassen. Stimmt das alles nicht, wie die SPD behauptet? Oder steht eine „Mobilmachung“ bevor, wie andere meinen? Die JF ordnet die Fakten.

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Ausreiseantrags-Pflicht: Statt ins Ausland zur Bundeswehr? Soldaten marschieren am Karfreitag zum Gedenken an gefallene Kameraden durch Hamburg. Foto: Imago/Breuel-Bild
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