Das bedeutet die Ausreiseantrags-Pflicht wirklich

Ausreiseantrags-Pflicht: Statt ins Ausland zur Bundeswehr? Soldaten marschieren am Karfreitag zum Gedenken an gefallene Kameraden durch Hamburg. Foto: Imago/Breuel-Bild

Aufregung ums neue Wehrpflichtgesetz: Männer zwischen 17 und 45 müssen sich längere Ausreisen von der Bundeswehr erlauben lassen. Stimmt das alles nicht, wie die SPD behauptet? Oder steht eine „Mobilmachung“ bevor, wie andere meinen? Die JF ordnet die Fakten.