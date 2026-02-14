Darf man Strack-Zimmermann ein „Stück Scheiße“ nennen?

Kurt Madach stand wegen eines Strafantrags von Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor Gericht: Der Rentner soll die FDP-Politikerin beleidigt haben. Fotos: JF / picture alliance / Bonn.digital | Bonn.digital

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigt hunderte Bürger im Monat an. Einer davon ist ein verarmter Rentner aus Berlin. Vor Gericht beruft er sich auf die Meinungsfreiheit. Die JF war im Verhandlungssaal dabei.