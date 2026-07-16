Bus blockiert, Christen verhöhnt: Staatsanwaltschaft lässt Linksextremisten ziehen

Bremer Pastor Latzel und ein Linksextremist: „Fundis, verpisst euch“. Fotos: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich (leicht KI-angepasst) / privat / KI / JF

In Bremen halten linke Blockierer mehr als eine Stunde den Bus einer christlichen Kirchengemeinde auf, die zum „Marsch für das Leben“ reisen will. Doch die Staatsanwaltschaft sieht von der Strafverfolgung ab. „Ein Skandal“, sagt die Gemeinde. Die JF kennt die Hintergründe.