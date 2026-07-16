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JF-Exklusiv: Bus blockiert, Christen verhöhnt: Staatsanwaltschaft lässt Linksextremisten ziehen

JF-Exklusiv: Bus blockiert, Christen verhöhnt: Staatsanwaltschaft lässt Linksextremisten ziehen

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Der Bremer Christ und Pastor Olaf Latzel, daneben ein Linksextremist und dazwischen die St.-Martini-Kirche
Der Bremer Christ und Pastor Olaf Latzel, daneben ein Linksextremist und dazwischen die St.-Martini-Kirche
Bremer Pastor Latzel und ein Linksextremist: „Fundis, verpisst euch“. Fotos: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich (leicht KI-angepasst) / privat / KI / JF
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Bus blockiert, Christen verhöhnt: Staatsanwaltschaft lässt Linksextremisten ziehen

In Bremen halten linke Blockierer mehr als eine Stunde den Bus einer christlichen Kirchengemeinde auf, die zum „Marsch für das Leben“ reisen will. Doch die Staatsanwaltschaft sieht von der Strafverfolgung ab. „Ein Skandal“, sagt die Gemeinde. Die JF kennt die Hintergründe.

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Bremer Pastor Latzel und ein Linksextremist: „Fundis, verpisst euch“. Fotos: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich (leicht KI-angepasst) / privat / KI / JF
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