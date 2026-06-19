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Verfassungsschutz: Der Christ ist als Feindbild markiert

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Grünen-Politikerin Schönberger sowie die Christen Jäger und Riemenschneider
Grünen-Politikerin Schönberger sowie die Christen Jäger und Riemenschneider
Grünen-Politikerin Schönberger sowie die Christen Jäger und Riemenschneider: Angriff auf die Religionsfreiheit. Fotos: picture alliance/dpa | Hannes P Albert / picture-alliance / SCHROEWIG/Eva Oertwig | SCHROEWIG/Eva Oertwig / Leonard Jäger / Tobias Riemenschneider
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Der Christ ist als Feindbild markiert

Beobachtet der Verfassungsschutz konservative Christen? Eine Auskunft der Bundesregierung gibt Antworten, wirft aber zugleich Fragen auf. Doch den grünen Fragestellern ging es sowieso nur um eines. Ein Kommentar.

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Grünen-Politikerin Schönberger sowie die Christen Jäger und Riemenschneider: Angriff auf die Religionsfreiheit. Fotos: picture alliance/dpa | Hannes P Albert / picture-alliance / SCHROEWIG/Eva Oertwig | SCHROEWIG/Eva Oertwig / Leonard Jäger / Tobias Riemenschneider
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