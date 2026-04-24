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Nach Schulskandal in Schleife: Amadeu-Antonio-Stiftung löscht heimlich Behauptung über Morddrohungen

Nach Schulskandal in Schleife: Amadeu-Antonio-Stiftung löscht heimlich Behauptung über Morddrohungen

Nach Schulskandal in Schleife: Amadeu-Antonio-Stiftung löscht heimlich Behauptung über Morddrohungen

Stand des Amadeu Antonio Stiftung am 12.10.2017, Frankfurter Buchmesse 2017 vom 11.10. - 15.10.2017 in Frankfurt am Main / Deutschland.
Stand des Amadeu Antonio Stiftung am 12.10.2017, Frankfurter Buchmesse 2017 vom 11.10. - 15.10.2017 in Frankfurt am Main / Deutschland.
Das Logo der Amadeu-Antonio-Stiftung an einem Messestand: Falschbehauptung heimlich von der Webseite gelöscht. Foto: picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Nach Schulskandal in Schleife
 

Amadeu-Antonio-Stiftung löscht heimlich Behauptung über Morddrohungen

Die Amadeu-Antonio-Stiftung beklagt nach dem Schulporno-Skandal von Schleife „Morddrohungen gegen den Schulleiter und den Bürgermeister“. Als die JUNGE FREIHEIT bei der Polizei nachhakt, ändert die Stiftung plötzlich ihre Behauptung.

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Das Logo der Amadeu-Antonio-Stiftung an einem Messestand: Falschbehauptung heimlich von der Webseite gelöscht. Foto: picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON
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