Abschiebeflug bringt 30 Straftäter zurück nach Afghanistan

Anzeige

BERLIN. Deutschland hat rund 30 Männer nach Afghanistan abgeschoben. Darunter befanden sich verurteilte Totschläger, Vergewaltiger und andere Sexualstraftäter, wie die dpa berichtet. Die Abgeschobenen wohnten zuvor in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg.

Der Flieger startete in der Nacht vom Flughafen Leipzig/Halle in Richtung der afghanischen Hauptstadt Kabul. In der Nähe des Terminals sollen sich dabei etwa 35 Personen versammelt haben, die gegen die Abschiebungen demonstrierten.

Seit Herbst 2025 gibt es eine Absprache zwischen den in Afghanistan regierenden Taliban und der Bundesregierung, dass Deutschland „regelmäßige Abschiebungen nach Afghanistan“ durchführen darf. Doch bereits seit August 2024 hatte es immer wieder Rückführungen kleinerer Personengruppen von etwa 20 bis 30 Männern gegeben.

Taliban fordern mehr Diplomaten in Deutschland

Im Mai war eine Sammelabschiebung gescheitert, weil die Taliban nicht kooperiert hatten. Die afghanische Regierung hatte sich über die mangelnde Besetzung afghanischer Auslandsvertretungen in Deutschland beklagt. Um der Bundesrepublik bei Abschiebungen von Afghanen zu helfen, brauche es mehr afghanische Diplomaten im Land. Zudem seien die Taliban mit der mangelnde Gesprächsbereitschaft des Auswärtigen Amts unzufrieden gewesen.

Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil sind afghanische Staatsbürger in der deutschen Kriminalstatistik bei mehreren Deliktfeldern deutlich überrepräsentiert. Während bei Deutschen 163 Tatverdächtige je 100.000 Einwohner erfasst werden, liegen Afghanen mit 1.722 pro 100.000 weit darüber. Auch bei Sexual- und Drogendelikten zeigt sich eine ähnliche Verteilung (JF berichtete). (lb)