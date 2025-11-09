Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Das Vereinsheim des FC Bosporus in Kassel: Briefkastenadresse des Streetbolzer e.V., der mit Geldern aus „Demokratie leben!“ die Veranstaltung „Kick rechts weg“ organisiert. Foto: JF
Zwischen Steuergeld und „antifaschistischen Grüßen“

In Teil vier der JF-Reportagereihe zum Themenkomplex „Demokratie leben!“ geht es um einen linksextremen Fußballverein und Steuergeld für Antifa-Organisationen. Intransparenz ist dabei keine Ausnahme, sondern die Regel.

