ZDF überträgt erstmals queeren Gottesdienst – mit Polizeischutz

MÜNSTER. Das ZDF hat angekündigt, am Sonntag erstmals einen queeren katholischen Gottesdienst live zu übertragen. Die Messe soll um 9.30 Uhr in der Kirche Sankt Anna im Stadtteil Mecklenbeck beginnen und wurde von der Queergemeinde Münster vorbereitet. Wegen möglicher Proteste soll die Veranstaltung von der Polizei abgesichert werden.

„Wir wissen als Gemeinde, und auch das ZDF, daß dieser Gottesdienst polarisiert“, sagte Gemeindemitglied Jan Diekmann dem Portal „katholisch.de“. Ein Streifenwagen werde deshalb vor der Kirche bereitstehen, Einlaßkontrollen seien jedoch nicht vorgesehen.

Die Queergemeinde Münster, die seit 1999 besteht, versteht sich als offener spiritueller Raum für Gläubige unterschiedlicher sexueller Identitäten. Ihre Gottesdienste finden normalerweise in der Krypta der Antoniuskirche statt, die für eine Fernsehübertragung zu klein wäre.

ZDF-Gottesdienst in inklusiver Sprache

Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Wer bin ich … für dich?“ – ein Zitat von Papst Franziskus. Im Mittelpunkt sollen persönliche Glaubenszeugnisse queerer Katholiken stehen. Die Feier wird laut Diekmann „in sensibler und inklusiver Sprache“ gestaltet.

Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare sind für die Übertragung nicht vorgesehen. Die Gemeinde spreche sich aber klar dafür aus, betonte Diekmann. Die aktuelle Diskussion darüber verletze viele Gläubige. Der Queer-Gottesdienst ist Teil der Reihe katholischer Fernsehgottesdienste, die das ZDF sonntags im Wechsel mit evangelischen Feiern sendet. (rr)