EKD-Rebell Martin Michaelis: „Die Kirche will mich mundtot machen“

Landesbischof Kramer beim Weihnachtsgottesdienst im Magdeburger Dom, Kritiker Michaelis: „Die Kirche will entscheiden, welche Politik und Parteien zulässig sind – doch damit fällt sie hinter die Reformation zurück“ Foto: picture Alliance/dpa, H. Rebsch & ZB, M. Schutt

Eigentlich ist Weihnachten das Fest der Vergebung, doch die Evangelische Kirche führt unerbittlich ihren Kampf gegen unliebsame Mitglieder. Der derzeit prominenteste Fall ist der des EKD-Pfarrers Martin Michaelis, weil er wagt, die Politisierung der Kirche zu kritisieren – sowie als Parteiloser für die AfD zu kandidieren.