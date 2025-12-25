Anzeige
EKD-Landesbischof Friedrich Kramer, Kirchenrebell Martin Michaelis
EKD-Landesbischof Friedrich Kramer, Kirchenrebell Martin Michaelis
JF-Plus Icon Premium Interview der Woche
 

EKD-Rebell Martin Michaelis: „Die Kirche will mich mundtot machen“

Eigentlich ist Weihnachten das Fest der Vergebung, doch die Evangelische Kirche führt unerbittlich ihren Kampf gegen unliebsame Mitglieder. Der derzeit prominenteste Fall ist der des EKD-Pfarrers Martin Michaelis, weil er wagt, die Politisierung der Kirche zu kritisieren – sowie als Parteiloser für die AfD zu kandidieren.

Landesbischof Kramer beim Weihnachtsgottesdienst im Magdeburger Dom, Kritiker Michaelis: „Die Kirche will entscheiden, welche Politik und Parteien zulässig sind – doch damit fällt sie hinter die Reformation zurück“ Foto: picture Alliance/dpa, H. Rebsch & ZB, M. Schutt
