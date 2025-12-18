Wir sind nicht pleite, aber … – Klingbeil kündigt harten Sparkurs an

Anzeige

BERLIN. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Menschen in Deutschland auf finanziell schwierige Jahre eingeschworen. In der ZDF-Sendung „Das Jahr 2025“ sagte der SPD-Vorsitzende, es werde „sehr herausfordernde Jahre“ geben und man werde den Bürgern „auch was abverlangen müssen.“

„Jeder wird spüren, daß wir sparen“, erklärte Klingbeil. Zugleich wies er den Eindruck zurück, Deutschland stehe vor dem finanziellen Kollaps. „Wir sind nicht pleite. Das Land ist nicht kurz vor dem Abgrund“, sagte der Finanzminister.

Klingbeil will den Status Quo überwinden

Die Probleme seien lösbar, allerdings nicht ohne Konsequenzen. Allein für das Jahr 2028 könnten nicht 60 Milliarden Euro eingespart werden, ohne daß dies spürbar werde. Konkrete Angaben zu geplanten Maßnahmen machte Klingbeil nicht. Ein fertiges Gesamtpaket solle zu einem späteren Zeitpunkt von den Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD vorgestellt werden. Dieses müsse gerecht ausgestaltet sein. Ziel sei, daß „alle ihren Teil dazu beitragen und nicht nur eine Gruppe“.

Zugleich rief Klingbeil seine Partei zu mehr Veränderungsbereitschaft auf. Die SPD müsse bereit sein, den Status quo zu überwinden. Es habe der Partei geschadet, daß sie zuletzt als kraftlos wahrgenommen worden sei. Sozialdemokratie sei dann erfolgreich, wenn sie Veränderungen anführe und nicht nur begleite. (rr)