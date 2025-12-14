Anzeige
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD, l.) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): In der Klemme. Die Abstimmung zum Rentenpaket entlarvt den Stillstand, in dem die deutsche Politik gefangen ist. (Themenbild/Collage)
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD, l.) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): In der Klemme. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Schwarz-Rot in der Klemme
 

Stillstand, wo immer man hinschaut

Mit dem Rentenpaket-Streit beweisen Union und SPD ihre Handlungsunfähigkeit. Der einzige Ausweg aus dem Stillstand führt an der Parteienlandschaft vorbei. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

