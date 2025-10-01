Anzeige
Vorstoß von Interessenverband: Wie hältst du es mit dem Waffenrecht?

Das Bild zeigt einen Schweizer Soldaten am Schießstand. Das Waffenrecht in dem Land ist liberaler als in Deutschland.
Ein Schweizer Soldat am Schießstand: Forderungen nach liberalerem Waffenrecht werden in Deutschland lauter.
Wie hältst du es mit dem Waffenrecht?

Der Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler fordert, daß Reservisten ihre Waffen behalten dürfen – wie in der Schweiz. Die Bundesregierung reagiert zurückhaltend. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand.

