Wegen Ramadan: Fußball-WM soll verlegt werden

GENF. Die Fifa plant, die Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien vom November und Dezember 2034 auf Anfang des Jahres 2035 zu verschieben. Das berichtet The Athletic. Denn der muslimische Fastenmonat Ramadan fällt 2034 genau in die Monate, in der das Turnier stattfinden soll.

Genau wie schon in Katar 2022 hatte die Fifa die WM wegen der extrem hohen Temperaturen auf der arabischen Halbinsel im Sommer in den Spätherbst gelegt.

Fifa-Präsident Gianni Infantino sagte nun am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom, „natürlich“ müsse man sich „den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen“. So will er Wettbewerbsformate finden, „die den neuen Anforderungen des Kalenders vielleicht etwas besser gerecht werden.“

Wird auch die Fußball-WM 2030 verlegt?

Infantino fügte hinzu: „Wir sind bereits dabei, die Details zu klären – wir diskutieren das mit allen, ständig, und es geht nicht nur um eine Weltmeisterschaft, sondern um eine allgemeine Überlegung.“ Selbst in einigen europäischen Ländern sei es beispielsweise im Juli „sehr, sehr heiß“. Der Fifa-Präsident: „Vielleicht müssen wir also über die besten Monate für Fußball nachdenken, und das ist in Europa der Juni. Der wird nicht sehr oft genutzt, oder?“



Er bezog sich damit auf die WM 2030, die in Spanien und Portugal sowie im afrikanischen Marokko und einigen Ländern Südamerikas ausgetragen wird. Nach diesen Aussagen ist es möglich, daß auch dieser Termin noch einmal verschoben wird. (fh)