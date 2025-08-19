Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Weber liefert neues Beweisstück zum Plagiatsverdacht um Brosius-Gersdorf

JF-Exklusiv: Weber liefert neues Beweisstück zum Plagiatsverdacht um Brosius-Gersdorf

JF-Exklusiv: Weber liefert neues Beweisstück zum Plagiatsverdacht um Brosius-Gersdorf

Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Weber liefert neues Beweisstück zum Plagiatsverdacht um Brosius-Gersdorf

Stefan Weber präsentiert Archivfunde, die einen Informationsfluß zwischen Frauke Brosius-Gersdorf und ihrem Mann belegen sollen – ein weiterer Mosaikstein in der Indizienkette? Der JF erklärt der Plagiatsjäger, warum das so ist.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement