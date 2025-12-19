Anzeige
Weihnachts-Abo, Laterne, Schnee
Junge Freiheit
JF-Exklusiv: Volksverhetzungsverfahren: Anabel Schunke setzt sich vor Gericht durch

Journalistin Anabel Schunke: Im Visier der Staatsanwaltschaft Göttingen. Foto: Anabel Schunke
Volksverhetzungsverfahren: Anabel Schunke setzt sich vor Gericht durch

Drei Jahre dauerte der Streit zwischen Anabel Schunke und der Göttinger Staatsanwaltschaft. Nun endet die Anklage wegen Volksverhetzung endgültig mit einem Freispruch. Davon war am Ende sogar die Anklage überzeugt.

