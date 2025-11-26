Ukraine-Kämpfer Schramm erhält AfD-Mitgliedsrechte zurück

AfD-Landeschef Martin Vincentz (l.) und Tim Schramm (r.): Der Ukraine-Kämpfer soll aus der AfD fliegen. Fotos: Picture Alliance/dpa /// privat. Montage: JF

Das AfD-Schiedsgericht hebt den Entzug der Mitgliedsrechte gegen Ukraine-Kämpfer Tim Schramm auf. Der Landesvorstand habe die Maßnahme nicht hinreichend begründet. Der JUNGEN FREIHEIT liegt der ganze Beschluß vor. Warum das eine Niederlage für den Landeschef ist.