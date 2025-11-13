Syrer greift unter „Allahu Akbar“-Rufen Passanten in Dresden an

Anzeige

DRESDEN. Unter „Allahu Akbar“-Rufen hat am Mittwochvormittag in Dresden ein 31jähriger Syrer mehrere Menschen angegriffen. Der Mann wurde später zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Nach Angaben der Polizei attackierte der 31jährige gegen 10.05 Uhr an der Haltestelle „Alttrachau“ zunächst eine 29jährige Frau, die mit ihrem Kleinkind wartete.

Gegen Syrer wird ermittelt

Kurz darauf griff er eine 67jährige Autofahrerin an, die angehalten und ihr Fahrzeug verlassen hatte. Anschließend schlug er durch das offene Beifahrerfenster auf eine 64jährige Frau ein, die in der Leipziger Straße stand. Ein 37jähriger Zeuge wurde ebenfalls attackiert, konnte den Mann jedoch bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Bei der Festnahme skandierte der Tatverdächtige erneut religiöse Sprüche. Hinweise auf Drogen lagen nicht vor.

Wegen deutlicher psychischer Auffälligkeiten wurde der Syrer in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Die 64jährige mußte laut Berichten ins Krankenhaus gebracht werden, die übrigen Verletzten wurden ambulant behandelt. Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt. (rr)