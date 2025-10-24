Fünf Syrer sollen 17jährige vergewaltigt haben

Anzeige

HEINSBERG. Mehrere junge Männer haben in Heinsberg bei Aachen mutmaßlich eine Jugendliche vergewaltigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen wird gegen fünf Verdächtige ermittelt, darunter Erwachsene, Heranwachsende und Minderjährige.

Wegen der mutmaßlichen Tat kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Ort des Geschehens soll die Wohnung eines der Beschuldigten gewesen sein.

Opfer soll einen der Syrer gekannt haben

Wie die Aachener Zeitung berichtet, handelt es sich bei den fünf Tatverdächtigen um Männer syrischer Herkunft. Auch das 17jährige Opfer sei keine Deutsche. Eine offizielle Bestätigung dieser Angaben steht noch aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannte das Opfer einen der Männer bereits persönlich. Vier Verdächtige wurden unmittelbar nach der Tat festgenommen, ein weiterer stellte sich später der Polizei. Aus Gründen des Opferschutzes machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. (rr)