Fast acht Opfer pro Tag: So massiv steigt die Gewalt an Schulen in Baden-Württemberg

Gewalt an Schulen (Symbolbild): Die Gewalt an Baden-Württembergs Schulen nimmt zu. Foto: picture alliance/KEYSTONE | CHRISTOF SCHUERPF
So massiv steigt die Gewalt an Schulen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg ist die Gewalt an Schulen auf einen Höchststand gestiegen. Wie die JF erfuhr, wurden fast 2.800 Schüler als Opfer registriert. Auch die Zahl attackierter Lehrer legt stark zu. Der AfD-Abgeordnete Scheer fordert Konsequenzen.

