Abschiebung (Archivbild): In Sachsen müssen selbst Intensivtäter nur selten die Koffer packen Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

So viele ausländische Intensivtäter leben allein in Sachsen

Nur ein kleiner Teil der ausländischen Intensivtäter in Sachsen sitzt in Haft. Die Heimreise antreten, muß kaum einer von ihnen. Aus diesen Ländern stammen die kriminellen Migranten am häufigsten.