Selenskyj bereit für Waffenruhe „am Himmel und im Meer“

KIEW. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für einen „Waffenstillstand am Himmel und im Meer“ ausgesprochen. „Die Ukraine ist bereit, sich so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu setzen“, schrieb er am Dienstag nachmittag auf X. „Niemand will Frieden mehr als die Ukrainer.“

Noch einen Tag zuvor, am Montag, hatte er europäische Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand entschieden abgelehnt und erklärt, ein solcher wäre ohne Sicherheitsgarantien ein „Versagen für alle“. Gegenüber dem Vorschlag Frankreichs und Großbritanniens, einen einmonatigen „Waffenstillstand in der Luft, zur See und bei der Energieinfrastruktur“ zu verhandeln, äußerte sich Selenskyj mit Skepsis.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

