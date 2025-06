Rechnungshof attackiert Bundesregierung wegen explodierender Beraterkosten

Der Bundesrechnungshof in Bonn: Die steigenden Beraterkosten der Bundesregierung sorgen für scharfe Kritik. Foto: IMAGO / Dirk Sattler.

Seit Jahren hagelt es Kritik an der Praxis von Ministerien, externe – oft teure – Beratungsfirmen zu engagieren. Nun greift der Bundesrechnungshof die Regierung in einem internen Bericht scharf an. Der JUNGEN FREIHEIT liegt das unveröffentlichte Schreiben vor.