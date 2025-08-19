Plagiatsvorwürfe gegen Mario Voigt feiern Geburtstag

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) feiert nach der Landtagswahl: Die Plagiatsvorwürfe stehen weiterhin im Raum. Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Seit nunmehr einem Jahr steht Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt unter Verdacht, bei seiner Dissertation abgeschrieben zu haben. Doch als die JF bei der Universität nach dem Stand des Verfahrens fragt, wird sofort gemauert. Plagiatsjäger Weber äußert einen Verdacht.