Die neue Machtlosigkeit Europas in Bildern

Wenn US-Präsident Trump etwas beherrscht, dann die Selbstinszenierung als gefühlter König der Welt. Wie Schulkinder ließ er die Regierungschefs Europas vor sich antanzen. Was beim Betrachter für Schadenfreude sorgen kann, ist jedoch Sinnbild einer fatalen Situation. Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.