Aus Sven mach Svenja – Wenn Vater Staat seinen Verstand verliert

Stilsicher im Leoparden-Look wartet Marla-Svenja Liebich vor einem Saal des Landgerichts Halle: Ihr Fall entlarvt die Absurdität des Selbstbestimmungsgesetzes. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Der Rechtsextremist Sven Liebich besteht darauf, eine Frau zu sein. Weil er zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, soll er in ein Frauengefängnis. Der Fall sagt mehr über uns als über Liebich selbst. Ein Kommentar.