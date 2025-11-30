Anzeige
„Demokratie leben!“-Serie: O Göttingen, du Biotop der linken Radikalen!

Göttingen gilt als deutsche Hauptstadt des Linksextremismus. Zahlreiche linksradikale Projekte werden aus dem Programm "Demokratie leben!" finanziert.
Vermummte linke Demonstranten blockieren in Göttingen eine Straße. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Rampfel
O Göttingen, du Biotop der linken Radikalen!

Wo AfD-Gegner mit der Hammerbande sympathisieren und im „Anti-Abschiebe-Café“ Freiheit für RAF-Terroristin Daniela Klette gefordert wird – alles gefördert mit reichlich Steuergeld. Teil sieben der JF-Reportagereihe zu „Demokratie leben!“ führt in die Hochburg des Linksextremismus.

