Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Literatur: Das Bildnis des Oscar Wilde

Literatur: Das Bildnis des Oscar Wilde

Literatur: Das Bildnis des Oscar Wilde

Ein altes schwarz-weißes Foto zeigt den Schriftsteller Oscar Wilde, wie er auf einem Sessel sitzt und ein Buch in der Hand hält
Ein altes schwarz-weißes Foto zeigt den Schriftsteller Oscar Wilde, wie er auf einem Sessel sitzt und ein Buch in der Hand hält
Vornehm gekleidet und ein Buch in der Hand: Der Schriftsteller Oscar Wilde räkelt sich in einem Sessel. Foto: picture alliance / Bildagentur-online | U.I.G.
JF-Plus Icon Premium Literatur
 

Das Bildnis des Oscar Wilde

Oscar Wilde – gefeierter Schriftsteller, brillanter Spötter, ikonischer Ästhet – und doch ein Mann, der am Ende über sich selbst stolpert. Ein Rückblick zum 125. Todestag des berühmtesten Dandys der Kulturgeschichte.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Vornehm gekleidet und ein Buch in der Hand: Der Schriftsteller Oscar Wilde räkelt sich in einem Sessel. Foto: picture alliance / Bildagentur-online | U.I.G.
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles