Nach Messerattacke eines Syrers rechnet das Opfer mit Deutschland ab

DRESDEN. Nach einer Messerattacke durch einen Syrer in einer Dresdner Straßenbahn (JF berichtete) hat ein 21 Jahre alter Amerikaner am Sonntag ein Video veröffentlicht, das seitdem in den sozialen Medien kursiert. Darin schildert er den Vorfall und kritisiert die deutsche Migrationspolitik scharf.

„Wenn ihr alle nicht denkt, daß Europa kein Problem mit der Migration hat, besonders Deutschland, laßt mich einige Informationen mit euch teilen“, sagte er in dem Video. Einer der Täter werde unmittelbar wieder freigelassen, „weil er kein Bürger Deutschlands ist“.

Syrer wieder auf freiem Fuß

Es handle sich um einen „illegalen Migranten, einen Drogendealer, sehr bekannt bei der Polizei“. „Wo ist das Gesetz, wo ist die Struktur?“, fragte der 21jährige. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag eingeschritten, als zwei Frauen von Migranten belästigt wurden. Einer der Täter attackierte ihn mit einem Messer und verletzte ihn schwer im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der US Bürger hat sich per Video zu Wort gemeldet. #Dresden pic.twitter.com/Ah9bey6RoD — Zorro (@_Zorro_1) August 24, 2025

Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen 21jährigen Syrer fest, der den Amerikaner mit Faustschlägen attackiert haben soll. Er kam noch am Sonntag wieder auf freien Fuß. Der mutmaßliche Messerstecher ist weiterhin flüchtig. (rr)