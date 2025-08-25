Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Dresden: Nach Messerattacke eines Syrers rechnet das Opfer mit Deutschland ab

Dresden: Nach Messerattacke eines Syrers rechnet das Opfer mit Deutschland ab

Dresden: Nach Messerattacke eines Syrers rechnet das Opfer mit Deutschland ab

Ein Polizeiwagen bei einem Einsatz in Dresden. Hier hat ein Syrer einen Fahrkartenkontrolleur niedergestochen.
Ein Polizeiwagen bei einem Einsatz in Dresden. Hier hat ein Syrer einen Fahrkartenkontrolleur niedergestochen.
Ein Polizeiwagen bei einem Einsatz in Dresden. Hier hat ein Syrer in einem Messer auf einen Amerikaner eingestochen, der Frauen beschützen wollte. Symbolfoto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
Dresden
 

Nach Messerattacke eines Syrers rechnet das Opfer mit Deutschland ab

Nach einer Messerattacke in einer Dresdner Straßenbahn meldet sich das US-Opfer in einem Video zu Wort und kritisiert die deutsche Migrationspolitik scharf. Der festgenommene Syrer kam indes am selben Tag frei.
Anzeige

DRESDEN. Nach einer Messerattacke durch einen Syrer in einer Dresdner Straßenbahn (JF berichtete) hat ein 21 Jahre alter Amerikaner am Sonntag ein Video veröffentlicht, das seitdem in den sozialen Medien kursiert. Darin schildert er den Vorfall und kritisiert die deutsche Migrationspolitik scharf.

„Wenn ihr alle nicht denkt, daß Europa kein Problem mit der Migration hat, besonders Deutschland, laßt mich einige Informationen mit euch teilen“, sagte er in dem Video. Einer der Täter werde unmittelbar wieder freigelassen, „weil er kein Bürger Deutschlands ist“.

Syrer wieder auf freiem Fuß

Es handle sich um einen „illegalen Migranten, einen Drogendealer, sehr bekannt bei der Polizei“. „Wo ist das Gesetz, wo ist die Struktur?“, fragte der 21jährige. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag eingeschritten, als zwei Frauen von Migranten belästigt wurden. Einer der Täter attackierte ihn mit einem Messer und verletzte ihn schwer im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen 21jährigen Syrer fest, der den Amerikaner mit Faustschlägen attackiert haben soll. Er kam noch am Sonntag wieder auf freien Fuß. Der mutmaßliche Messerstecher ist weiterhin flüchtig. (rr)

Ein Polizeiwagen bei einem Einsatz in Dresden. Hier hat ein Syrer in einem Messer auf einen Amerikaner eingestochen, der Frauen beschützen wollte. Symbolfoto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement