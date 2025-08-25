Diplomatische Verstimmungen zwischen USA und Frankreich

Anzeige

PARIS. Die französische Regierung hat den US-Botschafter in Paris, Charles Kushner, einbestellt, nachdem dieser Präsident Emmanuel Macron in einem Brief mangelndes Engagement im Kampf gegen Antisemitismus vorgeworfen hatte.

Kushner hatte in seinem Schreiben seine „tiefe Besorgnis“ über den „dramatischen Anstieg des Antisemitismus in Frankreich“ geäußert und die Maßnahmen der französischen Behörden als „unzureichend“ kritisiert (JF berichtete).

In dem Brief heißt es, es vergehe „kein Tag, an dem nicht Juden auf der Straße angegriffen, Synagogen beschmiert oder jüdische Geschäfte verwüstet werden“. Der US-Diplomat ist selbst jüdischer Herkunft. Das französische Außenministerium wies die Vorwürfe scharf zurück. Kushners Aussagen seien „inakzeptabel“ und verstießen gegen die diplomatische Pflicht zur Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Frankreich sei „entschlossen, Antisemitismus mit aller Härte zu bekämpfen“, hieß es weiter.

Frankreich ist größte jüdische Gemeinde Europas

Bereits zuvor hatte auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Macron scharf attackiert. Die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaates durch Frankreich befeuere den Antisemitismus, schrieb Netanjahu in einem eigenen Brief. Die französische Präsidialverwaltung reagierte empört und bezeichnete die Vorwürfe als „falsch und abscheulich“. Das Land werde seine jüdischen Mitbürger „immer schützen“.

In Frankreich leben rund 500.000 Juden – es ist die größte jüdische Gemeinde Europas. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist die Zahl antisemitischer Vorfälle deutlich angestiegen. (rr)