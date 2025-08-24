Erst Frauen belästigt, dann Helfer niedergestochen: Polizei nimmt Syrer fest

Anzeige

DRESDEN. Die Polizei in Dresden hat einen Syrer festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Straßenbahn erst Frauen belästigt und dann einen Helfer niedergestochen zu haben. „Zunächst belästigten zwei Männer aus einer Gruppe die weiblichen Fahrgäste in der Bahn. Ein 21jähriger US-Bürger ging dazwischen und wurde bei der anschließenden Auseinandersetzung durch einen der anderen Täter mit einem Messer verletzt“, teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht.

Die zwei Täter flüchteten daraufhin vom Tatort. „Den hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es, einen der Beiden, einen 21jährigen Syrer, in der Nähe zu stellen. Sie ermitteln gegen ihn und den noch Unbekannten unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.“

Der Syrer wurde rund 700 Meter vom Tatort entfernt festgenommen. Er soll mit einem E-Roller geflohen sein. Nach dem zweiten Täter wird weiterhin gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere die zahlreichen Fahrgäste der Bahn, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen. (ho)